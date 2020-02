Marcelo tem apoio para antecipar a data habitual das eleições legislativas

Marcelo Rebelo de Sousa tem o apoio de mais de dois terços do Parlamento para que seja antecipada a data habitual das eleições legislativas. PS, PSD, CDS e PAN apoiaram esta terça-feira a proposta do Presidente da República para que as eleições passem a realizar-se em maio ou em junho e não em outubro, para ão atrasar a entrada em vigor do Orçamento do Estado.