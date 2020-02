Tomás Correia diz que não foi contactado pelo Banco de Portugal sobre nova acusação

Tomás Correia está a ser alvo de mais uma acusação do Banco de Portugal, mas desta vez foi notificado de forma invulgar, através de um anúncio no jornal. O supervisor assegura que tentou contactar o ex-presidente do Montepio através dos meios habituais, como o correio, e que chegou mesmo a pedir ajuda à polícia, como é normal nestes casos. Como não conseguiu, recorreu às páginas de desporto do jornal Público.

A SIC tentou contactar Tomás Correia, mas não obteve resposta. Mas em declarações ao Correio da Manhã, garantiu que a morada que está na notificação é o local onde atualmente vive: "É onde sempre estive e nunca fui procurado", garante o banqueiro.

