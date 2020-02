CDS não resiste à pressão sobre dirigente 

Uma semana e meia depois do Congresso, a direção de Francisco Rodrigues dos Santos assume a primeira baixa. Abel Matos Santos - que fundou e liderou a Tendência Esperança em Movimento, uma ala mais conservadora do partido, discordando da linha seguida por Assunção Cristas - até começou por ser candidato à liderança, mas no Congresso retirou a moção a favor da eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. Este retribuiu com "um convite para integrar a sua Comissão Executiva", como adiantou o próprio Abel Matos Santos à SIC, na manhã de 26 de janeiro: "Aceitei, obviamente, em coerência com tudo aquilo que tenho defendido nos últimos anos", disse.



Mas nos últimos anos, em 2012 e 2015, usou o Facebook para elogiar Salazar e a PIDE e para considerar um "agiota dos judeus" Aristides de Sousa Mendes, o cônsul que permitiu a fuga de milhares de refugiados judeus durante a II Guerra Mundial.



As declarações foram recuperadas pelo Expresso na última semana e motivaram críticas de fora e de dentro do CDS. Uma das mais diretas a de António Pires de Lima, ex-ministro centrista, que exigiu a Francisco Rodrigues dos Santos que retirasse a confiança política a Abel Matos Santos. Curiosamente, Pires de Lima tinha dito que ia "remeter-se ao silêncio", depois da eleição da nova direção do partido, "respeitando o resultado do Congresso".



A direção do CDS começou por segurar Matos Santos, vinculando-o apenas a ele ao que disse, sublinhando que se tratavam de declarações passadas, num esclarecimento na semana passada, em que não deixava de registar "o rótulo ignóbil que lhe quiseram colar".



Não conseguiu afastar-se do caso e só ao fim do dia desta terça-feira, depois da primeira reunião da Comissão Executiva, de que Matos Santos era um dos vogais, emitiu um comunicado em que confirmava que este "apresentou a sua renúncia, não permitindo, deste modo, que as suas afirmações passadas possam suscitar dúvidas sobre a tradição política em que o CDS inquestionavelmente se insere".