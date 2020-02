Demissão de Matos Santos provoca mais duas "baixas" no CDS

Em solidariedade com Abel Matos Santos, agora ex-vogal da Comissão Executiva do CDS, sairam esta quarta-feira dois nomes próximos da corrente de pensamento do fundador da Tendência Esperança em Movimento.

Luís Gagliardini Graça tinha assumido um lugar na Comissão política e apresentou a demissão, justificando no Facebook: "Obviamente que me demito por não pactuar com uma campanha indecente contra a dignidade e o carácter de um homem que muito respeito, um dos poucos homens livres deste país. Desejo a maior fortuna ao Presidente Francisco Rodrigues dos Santos, a bem de Portugal".

Pedro Formozinho Sanches escreveu uma carta à direção, dizendo que tomou a decisão de se desfiliar do partido, depois "de uma campanha no mínimo miserável contra um homem bom, defensor do CDS e dos seus valores".

A direção do CDS informou, na terça-feira à noite, através de um comunicado, que Abel Matos Santos "apresentou a sua renúncia" ao cargo de vogal da Comissão Executiva, "não permitindo, deste modo, que as suas afirmações passadas possam suscitar dúvidas sobre a tradição política em que o CDS inquestionavelmente se insere".

Veja também: