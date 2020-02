Galp rejeita envolvimento nos negócios de António Vitorino

A Galp rejeita qualquer envolvimento nos negócios que estão a ser investigados em Espanha e que envolvem António Vitorino.

Em causa estão alegadas influência do filho do ex-embaixador de Espanha na Venezuela em negócios que a Galp fez com a petrolífera venezuelana e pelos quais teria recebido “luvas”, transferidas para contas pessoais do ex-ministro socialista.

Em comunicado, a Galp garante que os serviços prestados por Alejo Morodo foram de assessoria jurídica às atividades de retalho no mercado espanhol e que a relação com a petrolífera venezuelana foi desenvolvida de forma direta e terminada em 2012.

