Incêndio destrói edifício desabitado no Porto

Um incêndio destrui esta quarta-feira um edifício que se encontrava devoluto, em Paranhos, no Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Segundo a fonte, a casa, localizada na Rua Dr. Manuel Pereira Silva, na freguesia de Paranhos, "foi toda tomada pelas chamas", mas os bombeiros conseguiram evitar que alastrassem a outras habitações.

O incêndio deflagrou cerca das 06:50 e foi combatido pelos Sapadores do Porto e Voluntários Portuenses, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

As causas do fogo, que se encontra em fase de rescaldo, estão ainda a ser apuradas.