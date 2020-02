Tomás Correia diz que está a fazer "uma grande viagem" e que não recebe notificações

Tomás Correia diz que está a fazer uma grande viagem e que não tem estado em Lisboa para receber as notificações do Banco de Portugal.

O supervisor publicou na segunda-feira, no jornal Público, um anúncio a notificar Tomás Correia de uma nova acusação.

O Banco de Portugal não terá conseguido contactar o ex-presidente da Associação Mutualista Montepio por carta, pessoalmente ou até através da polícia.

Ao jornal Observador, Tomás Correia explica que tem estado fora do país e que por isso não recebeu as notificações. Acusa ainda o Banco de Portugal de perseguição e considera inaceitável a publicação do anúncio na comunicação social.

O antigo líder do grupo Montepio é acusado de falsificar contas, de especular com dívida pública e de violar os limites de investimento em dívida da PT, durante o período crítico da crise.

O banqueiro arrisca-se a pagar mais de 7 milhões de euros em coimas.