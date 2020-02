Helicópteros do INEM parados

Das quatro bases que o INEM tem no país, é no Norte e Centro que os problemas mais se têm sentido.

De acordo com o Jornal de Notícias, só na última semana, os helicópteros de emergência médica em Macedo de Cavaleiros e em Viseu, estiveram parados três dias por falta de piloto.

A paragem é consequência da decisão da Autoridade Nacional de Aviação Civil, que proibiu vários pilotos de voarem por terem falta de treinos e de formações obrigatórias.

As falhas foram detetadas em ações de fiscalização à operação da empresa britânica Babcock, contratada pelo Estado por quase 39 milhões de euros para o fornecimento e operação dos meios aéreos de emergência médica do INEM.

À SIC, a ANAC confirma que está a trabalhar com a empresa para ultrapassar o problema. Adianta que algumas situações já foram resolvidas e alguns pilotos já voltaram aos comandos dos helicópteros.

O INEM garante que, apesar dos constrangimentos, há uma complementaridade dos meios aéreos de emergência. As equipas de Évora e Loulé poderão ser ativadas para operações no Norte e Centro do país.