Será que é o voto de Joacine Moreira que vai desempatar descida do IVA na energia?

O PSD já anunciou que vai votar proposta do PCP para fazer baixar o IVA para 6%.

Também o PAN vai voltar a votar contra as propostas de redução do IVA da eletricidade de PCP e BE, hoje avocadas a plenário, mantendo a votação desta madrugada, disse à Lusa fonte oficial.

A mesma fonte adiantou que o partido não alterará o sentido de voto quanto às duas propostas que serão hoje votadas novamente, depois de terem sido rejeitadas pelos deputados na especialidade, na votação que decorreu na Comissão de Orçamento e Finanças.

O PSD retirou a sua própria proposta de redução do IVA da luz para consumo doméstico depois de as compensações de quebra de receita que previa terem sido chumbadas, pelo que já não poderá ser votada.

O CDS-PP indicou que irá abster-se na votação das contrapartidas do PSD "após decisão da direção do partido", enquanto a Iniciativa Liberal anunciou o voto favorável na proposta do PCP de redução do IVA da energia, que será a primeira a ir a votos, se não houver pedidos de alteração da ordem do guião.

Depois das votações na especialidade, segue-se a sessão de encerramento e votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2020.