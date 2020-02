Suspeitas de fraude fiscal no futebol

O Porto e o Benfica são dois dos culbes que estão a ser investigados por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O Ministério Público e a Autoridade Tributária têm cinco megainquéritos e uma longa lista de suspeitos, entre presidentes de clubes, empresários e até jogadores de futebol. Em causa está um alegado esquema para aumentar os custos das transferências de vários jogadores. Só no caso dos dragões, as transferências de 15 atletas terão lesado o estado em cerca de 20 milhões de euros.

Saltam de um clube para outro e quando assim é, quando mudam de camisola, começam a cirular os milhões de euros. São muitos os contratos e as assinaturas, entre direitos económicos dos jogadores, direitos de imagem, atribuição de prémios de assinatura e as comissões a terceiros quando um atleta assina por um clube ou quando decide renovar o contrato. É por aqui que passam as suspeitas. Terão sido usados documentos contabilísticos fictícios para empolar os custos. Por exemplo, as faturas que não batem certo, com os serviços reais prestados, de forma a enganar o fisco e a segurança social.

Clubes, administradores, jogadores, treinadores, diretores desportivos, agentes, e advogados, adianta a revista sábado, estão na lista de suspeitos. Porto, Benfica, Braga, Estortil, Guimarães, Portimonense, Marítmo ou Sporting são os clubes assinalados. Em destaque, de acordo com a sábado, estão o FC Porto e Pinto da Costa. Será este o processo-crime mais avançado. Resulta da junção de 8 inquéritos de há 3 anos. Em causa estão negócios de pelo menos 15 jogadores.

A lista inclui os nomes de Jackson Martinez, Iker Casillas, Radamel Falcao ou o português Danilo Pereira. Em comunicado, os dragões esclarecem que "nunca a FC Porto SAD e/ou o presidente do seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial similar sobre qualquer uma destas matérias". "Se estes inquéritos existirem, o que só se admite por mera hipótese de raciocínio, estariam em segredo de justiça e numa fase embrionária, pelo que se estranha esta fuga de informação cirúrgica em vésperas de um FC Porto-Benfica decisivo para o campeonato", acrescenta.

Quanto ao Benfica, prefere não comentar o assunto e diz, à SIC, desconhecer este caso. As suspeitas, de acordo com a revista Sábado, pela intermediação de jogadores como André Carrillo, Pizzi, Jimenez, Julio César, Ola John ou Jonas. No Nraga estarão a ser investigadas as transferênhcias de Dyego Sousa, Fransérgio, Raul Silva

ou Eder. Também em comunicado, o clube minhoto assegura desconhecer qualquer investigação em curso e garante não ter recebido nenhum contacto das autoridades no sentido de prestar qualquer informação adicional àquela que é de acesso público.