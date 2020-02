Detetado mais um problema no Boeing 737 Max

O problema detetado agora é com uma luz associada ao sistema de compensação do estabilizador, associada mais uma vez ao nariz do avião. A Boeing diz que a falha está nos computadores que mantêm a luz acesa mais tempo que o necessário.

Foi o suficiente para o 737 Max voltar a chumbar na avaliação de todas as reguladoras da navegação aérea.

A empresa aeronáutica norte-americana já teve milhões de euros de prejuízos com o modelo 737 Max, que já teve dois acidentes que mataram 346 pessoas.

Veja também: