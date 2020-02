Helicóptero do INEM da região centro pode parar

O Helicóptero do INEM que opera na região centro a partir do aeródromo de Viseu pode ficar inoperacional já a partir do dia 15 de fevereiro.

A falta de um hangar que permita fazer a manutenção da aeronave e manter a segurança do aparelho levou a empresa responsável a informar o INEM que o serviço poderá ser interrompido.

O INEM confirmou a SIC que está a trabalhar numa solução que permita manter o meio de socorro operacional.