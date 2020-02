ONU pede informações sobre alegado envolvimento de António Vitorino em caso de corrupção

As Nações Unidas pediram informações à Organização Internacional das Migrações, dirigida por António Vitorino, sobre o alegado envolvimento do ex-ministro socialista no caso de corrupção investigado pela justiça espanhola.

Um dos negócios sob suspeita é o da venda de um apartamento de luxo no centro de Madrid, por parte do ex-ministro Dias Loureiro.

Veja também: