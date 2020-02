Seminário Oncologia Pediátrica

Todos os anos cerca de 400 crianças e jovens portugueses são diagnosticados com cancro, a primeira causa de morte não acidental entre a população infanto-juvenil. Perto de 90% sobrevivem devido aos grandes progressos nas últimas décadas em termos de investigação, diagnóstico e tratamento. No entanto, apesar dos avanços, esta é ainda uma doença com grande impacto a nível familiar e que desperta muitas dúvidas. A promoção da informação é justamente um dos objetivos do 6º Seminário de Oncologia Pediátrica que vai decorrer amanhã (sábado), na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O evento vai juntar famílias - entre pais, crianças e jovens -, profissionais de saúde, investigadores, organizações sociais, voluntários, estudantes e outros interessados.