Tensão entre magistrados do Ministério Público e Lucília Gago

A procuradora-geral da República sai em defesa da recente diretiva que instalou a polémica com os magistrados. Lucília Gago garante que o documento não lhe dá poderes acrescidos e que os magistrados podem revelar quando recebem ordens superiores. O sindicato do Ministerio Público vai impugnar a diretiva e ameaça com um divórcio total com Lucília Gago.