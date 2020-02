Zona oriental de Lisboa tem um novo parque ribeirinho

A inauguração do Parque Ribeirinho Oriente, na Doca Poço Bispo, em Lisboa, decorreu esta sexta-feira de manhã. O parque é mais uma iniciativa que pertence à Lisboa Capital Verde Europeia 2020, conta com quatro hectares e localiza-se na margem do Tejo, parte da Doca do Poço do Bispo e estende-se para norte, ao longo de 600 metros.