Carlos Alexandre e Ivo Rosa serão os únicos juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal

A partir já da próxima segunda-feira, Carlos Alexandre e Ivo Rosa vão passar a ser novamente os dois únicos juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal.

A decisão foi tomada esta sexta-feira pelo Conselho Superior da Magistratura.

O tribunal que recebe os casos mais complexos tinha outras duas juízas a assegurar os processos de Ivo Rosa que está em exclusividade com a instrução da Operação Marquês.

O órgão de gestão dos magistrados entendeu agora que o serviço podia ser feito apenas por Carlos Alexandre que aceitou a tarefa. Ficará por isso com todos os processos que lhe calharem em sorteio e também com os de Ivo Rosa, até este juiz terminar a instrução do caso que envolve José Sócrates.

Entre os vários inquéritos que Carlos Alexandre vai receber está também o chamado caso EDP que tem como arguidos Manuel Pinho e António Mexia.

Fonte do Conselho Superior da Magistratura diz que é uma medida de gestão, uma vez que as juízas eram precisas nos tribunais de origem.