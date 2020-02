Líder do CDS garante que não houve negociação com PS por causa do IVA da eletricidade

É a primeira feira de Francisco Rodrigues dos Santos enquanto Presidente dos centristas. Na visita deste sábado, garantiu que não houve nenhum acordo com o PS por causa da descida do IVA na eletricidade. Desvalorizou as críticas de Rui Rio, que acusou o PS de mandar no CDS, e aproveitou a ocasião para dizer que está disponível para junta-se aos sociais-democratas para formar uma maioria de centro-direita que derrube o Governo.