No segundo dia do Congresso do PSD, Luís Montenegro disse que o partido precisa de paz, mas avisa que não se vai calar. O candidato que perdeu as eleições para Rui Rio afirmou ainda que o líder não pode ser uma tábua de salvação da geringonça. Antes de chegar ao pavilhão de Viana do Castelo, Montenegro participou num almoço com cerca de 300 militantes críticos da atual direção.

