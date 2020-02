Rui Rio quer reforma do setor da Justiça e Política

Rui Rio fez duras críticas ao setor da Justiça no discurso de encerramento do 38.º Congresso do PSD. Este domingo, o líder social-democrata disse que a Justiça está mais desprestigiada e distante das pessoas.

Rio confessou ainda que quer fazer reformas no setor da Justiça e na Política.

