Fazer diálise em casa com telemonitorização

Os doentes com insuficiência renal crónica do hospital de Vila Real já podem fazer diálise peritoneal em casa com telemotorização.

Um serviço que permite ao médico acompanhar o processo à distância e alterar até a prescrição do tratamento se necessário, evitando assim longas viagens para os doentes.

Para fazer a diálise peritoneal é instalada uma máquina na casa dos doentes.

Uma cicladora que permite ao médico monitorizar o processo a partir do hospital.

Miguel Vides que vive perto do Pinhão evita, assim, uma viagem de uma hora e meia, 3 vezes por semana, para fazer hemodiálise em Vila Real.

Mas nem toda a gente consegue ter esta disciplina diária para fazer os tratamentos em casa.

A formação dos doentes é feita por enfermeiros.

O centro hospitalar de Trás-os-Montes acompanha mais de 40 doentes em diálise peritoneal.