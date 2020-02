Pinto Balesemão recorda Álvaro Barreto como "inteligente, rápido, com sentido de humor"

O ex-primeiro-ministro e militante número 1 do PSD Francisco Pinto Balsemão evocou Álvaro Barreto, que morreu esta segunda-feira aos 84 anos, como alguém "inteligente, rápido, polifacetado, com um grande sentido de humor".

"Inteligente, rápido, polifacetado, com um grande, e por vezes cáustico, sentido de humor, excelente desportista", recordou o fundador do semnário Expresso e da SIC, numa declaração enviada à Lusa.

O fundador do PSD lembrou que conheceu Álvaro Barreto no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, tendo convivido "tanto na vida privada", porque eram vizinhos em Cascais, como "na política", nos Governos de Sá Carneiro e de Pinto Balsemão, e como "militante do PSD".

O ex-ministro do PSD morreu morreu ao princípio da tarde de hoje, aos 84 anos.

Fonte do PSD adiantou à Lusa que o velório de Álvaro Barreto está previsto para terça-feira à tarde, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa.

Álvaro Barreto foi ministro de sete governos constitucionais, com Carlos Mota Pinto, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, Cavaco Silva (duas vezes) e Pedro Santana Lopes.