Plano de retirar carros do centro histórico de Lisboa ainda não está fechado, diz Medina

Apesar do que apresentou há cerca de uma semana, com calendário definido e limitações muito concretas, Fernando Medina garante agora que o plano de retirar carros do centro histórico de Lisboa ainda não está fechado e que, em discussão pública, poderá vir a ser alterado e diferente da ideia original.

Medina respondeu às críticas que a proposta tem motivado esta manhã, na apresentação de mais um plano estratégico da capital, desta vez para o turismo.