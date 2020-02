Projeto Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

Com este projeto pretende-se implementar uma metodologia de intervenção inovadora no Ginásio Cerebral Comunitário, da Casa de Saúde da Idanha, suportada em novas tecnologias: Plataforma móvel de exergames com jogos cognitivos (jogos sérios). O Ginásio Cerebral Comunitário é uma resposta diferenciada e inovadora de proximidade, que pretende promover o envelhecimento ativo através da realização de aulas de ginástica cerebral para estimulação cognitiva.