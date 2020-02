Alunos e funcionários docentes e não docentes da Escola Secundária de Serpa juntaram-se, esta terça-feira, num protesto para pedir melhores condições. As instalações são muito frias no inverno e quentes no verão, há falta de material e existem salas fechadas por falta de segurança para os estudantes.

A direção da escola espera que o Governo avance com uma requalificação que é adiada ano após ano desde 2011.