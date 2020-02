GNR de Faro deteve uma pessoa no decurso de uma investigação por extorsão, roubo e tráfico

Pelo menos uma pessoa foi detida, na manhã desta terça-feira, por suspeitas de roubo, extorsão e tráfico de droga, no âmbito de uma investigação da GNR, que com sete mandados de busca e com o apoio da PSP e da PJ avançaram esta manha para quatro alvos.

Entre os suspeitos estão indivíduos ligados aos Hells Angels.