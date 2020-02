Marcelo conta relação com Soares e as artes plásticas

O Presidente da República confessa que comprou, ao longo dos anos, obras de arte de alguns artistas portugueses, entre os quais do pintor Jorge Martins que esta 3ª feira esteve à conversa com alunos do 9º ano e Secundário no Palácio de Belém, no programa "Artistas em Belém".

Mas se isso faz dele um exímio colecionador, Marcelo Rebelo de Sousa prefere recordar uma história com o antigo Presidente da República Mário Soares, que considerou "o locatário mais especial desta casa (Palácio de Belém) em democracia", perante alunos do Colégio Moderno, instituição fundada pelo pai de Mário Soares, e "um compulsivo colecionador de arte".

O episódio aconteceu depois de um jantar em casa de Marcelo com Mário Soares e a mulher, Maria Barroso.