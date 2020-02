Ministro garante que fundos europeus destinados ao metro de Lisboa não vão ser desperdiçados

O ministro do planeamento garantiu ontem que os fundos europeus destinados à linha circular do metro de Lisboa, não vão ser desperdiçados.



A garantia de Nelson Souza contraria as declarações do Governo no debate do orçamento do Estado. No Parlamento foi dito que, se a verba não fosse utilizada para o objetivo inicial - a Linha Circular do Metro de Lisboa - seria perdida.

Governo diz que país vai perder milhões de euros em fundos

O ministro assegurou agora que haverá outras soluções para a alocação da verba a qualquer outro projeto ou programa do Portugal 2020.

Já esta manhã, a Presidência do Conselho de Ministros, em comunicado, esclarece que o ministro do Planeamento se referia ao aproveitamento dos fundos comunitários em termos globais.

E que continua a ser entendimento do Governo que no caso concreto do Metro de Lisboa, o projeto não pode ser substituído no Programa Portugal 2020.

O projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa foi suspenso a 4 de fevereiro através de uma proposta de alteração do PAN, aprovada no parlamento durante a votação do Orçamento do Estado para 2020.

