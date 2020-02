Ministro preocupado com número de denúncias que chega à Linha Internet Segura

O ministro da Educação não esconde a preocupação com o número de denúncias registado pela Linha Internet Segura. Ainda assim, Tiago Brandão Rodrigues destaca que as muitas denúncias são também um sinal de que os portugueses estão atentos aos perigos do mundo digital.