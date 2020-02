A procuradora-geral da República, Lucília Gago, suspendeu hoje a diretiva relativa ao parecer do Conselho Consultivo sobre os poderes hierárquicos até que seja emitido um parecer complementar.

António Ventinhas, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, considera que a suspensão é insuficiente e não mais do que um compasso de espera.

Veja também: