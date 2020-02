Verbas destinadas à linha circular do metro de Lisboa utilizadas noutros projetos

Depois de acusar os partidos de irresponsabilidade, por travar a obra de expansão do metro de Lisboa, durante a votação para o Orçamento do Estado, o que levaria à perda de fundos comunitários no valor de 83 milhões de euros, o Governo admite que essa verba poderá ser utilizada na realização de outros projetos estruturantes.