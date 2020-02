Arménio Carlos faz balanço positivo da liderança na CGTP

O atual secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, participou esta quarta-feira na sua última reunião de Concertação Social. Em vésperas do Congresso, que vai eleger a nova direção da central sindical, Arménio Carlos garante que não sai desiludido e faz um balanço positivo do mandato.

Isabel Camarinha é a primeira mulher a liderar a CGTP

Isabel Camarinha vai ser a nova secretária-geral da CGTP para o mandato 2020-2024. A atual presidente do Sindicato do Comércio e Serviços de Portugal sucede a Arménio Carlos e será a primeira mulher a liderar uma das principais centrais sindicais do país.

Isabel Camarinha fez parte da Comissão Executiva da Central Sindical nos últimos quatro anos e, nas eleições europeias, foi candidata pela CDU.

A eleição deverá acontecer no próximo congresso da CGTP, marcado para sexta-feira e sábado, no Seixal.