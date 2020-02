Arménio Carlos garante que não vai ser o próximo secretário-geral do PCP

Em entrevista ao Programa da Cristina, o atual líder da CGTP afasta a possibilidade de assumir funções políticas de topo, depois de abandonar a liderança da Intersindical.

A sua sucessão fica a cargo de Isabel Camarinha para o mandato 2020-2024. A atual presidente do Sindicato do Comércio e Serviços de Portugal será a primeira mulher a liderar uma das principais centrais sindicais do país.