Um índividuo de 65 anos esperou seis horas na urgência de Lamego, falecendo sem sequer ser observado por um médico. As circunstâncias da morte estão a ser averiguadas.

Paula Vaz Marques refere que foi feito um pedido de autópsia, recusado pelo Ministério Público.

A diretora clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) diz ter sido um dia com muita afluência e que, apesar do sucedido, o CHTMAD é capaz de servir a população.