Ordem dos Médicos chumba projetos para despenalização da eutanásia

A Ordem dos Médicos manifesta-se assim contra a eutanásia e o suicidio assistido, mantendo a mesma posição que assumiu há dois anos com o projeto socialista que foi chumbado no parlamento por apenas cinco votos.

A expectativa de uma provável aprovação dos projetos, tendo em conta a nova composição parlamentar, relançou o debate sobre a morte medicamente assistida, com vários movimentos pró vida a exigirem um debate mais alargado e a realização de um referendo.

Depois de Cavaco Silva se ter manifdestado contra a eutanásia, também Pedro Passos Coelho considera leviana a forma como os partidospretendem aprovar a medida. Não sendo um defensor claro do referendo, o ex primeiro ministro social democrata apela no entanto a um sobressalto cívico.

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou entretatnto receber a Ordem dos Médicos e um grupo de líderes religiosos de várias confissões. Encontros que serão agendados assim que o presidente da república regresse a Lisboa, depois da viagem à India.

As audiências deverão acontecer no início da semana, antes do debate no parlamento agendado para a próxima quinta feira.

Em discussão estão cinco projetos de lei, apresentados pelo PS, Bloco de Esquerda, Os Verdes, PAN e Iniciativa Liberal.

