PCP exige explicações ao Governo sobre contrato para linha circular do metro

O PCP exige esclarecimentos ao Governo sobre um contrato para a compra de maquinaria e sinalização da linha circular do Metro de Lisboa.

A adjudicação foi feita a um sábado, dois dias depois da votação final global do Orçamento do Estado.

A linha financiamento para a obra no metro da capital portuguesa acabou por ser suspensa durante as votações no Parlamento.