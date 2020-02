PSD e CDS juntos no desejo de entendimentos

Francisco Rodrigues dos Santos foi esta quinta-feira à sede do PSD, depois de ter dito no Congresso de Viana do Castelo que entendia estarem criadas as condições para uma "plataforma de entendimento" entre os dois partidos e até uma "aliança alargada" e coligações com vista às autárquicas.

Saiu sem nada em concreto para anunciar: "para já os partidos têm um caminho autónomo a fazer" e a ouvir Rui Rio defender que há, como sempre houve, convergências possíveis no CDS. Nas autárquicas, "provavelmente iremos falar, mas na altura própria. Ainda faltam quase dois anos", disse o Presidente do PSD.

Os dois líderes concordam que as decisões nesse sentido devem passar pela vontade de cada um dos concelhos e das respetivas estruturas locais e que será normal que aconteçam dado o passado comum de PSD e CDS.

É aliás na história que ambos justificam ser normal o entendimento privilegiado. "Tradicionais parceiros", estiveram no Governo em coligação e dois entendem que há razões para uma aproximação, "convergência de opinião e alinhamentos entre PSD e CDS", disse Rui Rio quando questionado sobre os resultados concretos da reunião, de pouco mais de 1 hora: "uma conversa normal e solta e simpática, com pontos de vista comuns".

Francisco Rodrigues dos Santos disse que a relações continuarão institucionais "com base na cooperação, na lealdade e na confiança mútua, mas também a afirmação das diferenças que caracterizam ambos os partidos ".

