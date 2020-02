Recorde de atendimentos nas urgências do SNS em 2019

No ano passado, os atendimentos nos serviços de urgência do serviço nacional de saúde atingiram o número mais elevado dos últimos 6 anos.



Foram cerca de 6,4 milhões de atendimentos, mais 60 mil do que em 2018, de acordo com os dados do Portal da Transparência no SNS, consultados pelo Jornal Público.

Ainda que a procura pelo serviço tenha vindo a aumentar, este ano o Governo quer reduzir em 190 mil os episódios de urgência nos hospitais públicos. A redução pode permitir uma poupança de cerca de 40 milhões de euros ao Estado.