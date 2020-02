Técnicos de diagnóstico e terapêutica do Hospital de Braga em greve no dia 26

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica do Hospital de Braga marcaram uma greve para o próximo dia 26 de fevereiro. Os trabalhadores exigem com um aumento dos salários e a redução do horário de trabalho, para 35 horas semanais.

Na reação, o hospital diz que está a ultimar pedidos de adesão aos acordos coletivos de trabalho e que seguirão em breve para o Governo.