Arménio Carlos garante que Isabel Camarinha terá todo o apoio da CGTP

Na última entrevista como secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos garante que Isabel Camarinha terá todo o apoio da central sindical e espera que os interesses dos trabalhadores continuem a ser defendidos.

As declarações foram feitas no 14.º Congresso da CGTP, que começou esta sexta-feira, no Seixal, e que será marcado por uma das maiores renovações da central sindical.

Cerca de um terço dos dirigentes do Conselho Nacional e nove membros da Comissão Executiva sairão durante este congresso, que também será marcado pela despedida de Arménio Carlos como secretário-geral.

Isabel Camarinha, militante do PCP e até agora presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, será nomeada a nova líder da CGTP.