António Costa afirmou na quinta-feira que está "meio caminho andado" para que a legislatura corra bem com a aprovação, no primeiro ano, do que diz ser o melhor Orçamento de sempre do seu Executivo.

Declarações que fez em Braga, numa sessão de "prestação de contas" aos militantes do PS. Costa sublinhou ainda que o Orçamento para 2020 tem tudo o que os anteriores tinham introduzido e contempla "novos avanços".