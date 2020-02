No dia mais romântico do ano, a UMAR revela dados assustadores sobre os jovens e o namoro.

O estudo sobre violência no namoro revela que insultos e proibições de falar com os amigos são as situações mais frequentes, com grande parte dos inquiridos a considerar normal comportamentos violentos.

Mediante estes dados, o Governo lançou uma campanha de sensibilização que não precisa de explicação para além do seu nome: "Namorar não é ser dono".