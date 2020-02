Mulher condenada por maltratar filho bebé proibida de exercer poder parental por 10 anos

Foi esta sexta-feira condenada a três anos de prisão, a cumprir em casa sob vigilância electrónica, a mulher que em outubro de 2018 causou lesões cerebrais graves ao filho, recém-nascido, depois de o abanar violentamente.

A arguida ficou inibida de exercer o poder paternal por 10 anos e do exercício de profissões em que tenha de lidar com crianças, tendo de pagar 20 mil euros à ofendida.

A criança "sofreu traumatismos no cérebro, em consequência dos deslocamentos violentos deste contra as paredes do crânio, causados pela forma violenta como a arguida o abanou", simplifica o Ministério Público (MP), na acusação.