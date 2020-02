Prisão preventiva para homem detido por tentativa de homicídio em Odivelas

Um homem, de 51 anos, foi detido em flagrante delito na quarta-feira, em Odivelas, no distrito de Lisboa, por tentativa de homicídio na via pública, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a polícia explica que dois investigadores da PJ, quando realizavam diligências de uma investigação perto do local, aperceberam-se da agressão a um jovem com um objeto conhecido como "pé de cabra" e procederam, de imediato, à detenção do suspeito.

O detido, padrasto da vítima, teve que ser imobilizado com recurso à força física, "uma vez que resistiu à detenção e tentava continuar a agressão". Segundo a mesma fonte, "foi possível apurar que a agressão terá ocorrido num contexto de desavença familiar".

A vítima foi assistida no local pelo INEM e, posteriormente, foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, "onde permanece internada com lesões graves ao nível da cabeça".O homem foi presente em tribunal e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.