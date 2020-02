Sousa Cintra ouvido esta manhã no julgamento do ataque à Academia do Sporting

Sousa Cintra, presidente da SAD do Sporting nos dois meses seguintes à saída de Bruno de Carvalho, vai ser ouvido na manhã desta sexta-feira no Tribunal de Monsanto, na 30ª sessão do julgamento ao caso do ataque da Academia do Sporting, em Alcochete.