Fazer pausa nas aulas para ajudar os outros

Um grupo de universitários da missão país esteve esta semana em Murça para ajudar a comunidade.

O trabalho dos jovens católicos passa muito por lares e escolas. Mas, desta vez, os voluntários saíram também para as aldeias, onde encontraram alguns problemas sociais, a que tentaram dar resposta.

Pelo caminho, há sempre uma palavra, sobretudo para os idosos, porque o trabalho destes estudantes universitários é também passar tempo com as pessoas.

A missão católica aproveita as pausas letivas para contactar com diferentes comunidades do país.

A Murça chegaram cerca de 50 missionários, que trouxeram o espírito jovem e a energia até à população.