Nova líder da CGTP critica as opções do Governo

O 14.º congresso da CGTP terminou este sábado, no Seixal, e ficou marcado por uma das maiores renovações da central sindical e pela saída de Arménio Carlos do cargo de secretário-geral.

Através do Twitter, o primeiro-ministro agradeceu o contributo de Arménio Carlos e propôs ao Presidente da República a condecoração do ex-líder da CGTP por serviços meritórios.

Durante a madrugada, Isabel Camarinha foi nomeada a nova secretária-geral. No discurso de encerramento, a nova secretária-geral criticou as opções do Governo.