Processo de levantamento das escolas com amianto ainda não está concluído

A associação Zero e o Movimento Escolas Sem Amianto denunciaram que o processo de levantamento das escolas com amianto, realizado pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, ainda não está concluído, o que impossibilita saber quais as escolas eventualmente perigosas para a saúde de alunos.