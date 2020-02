Alexandra Lencastre em entrevista no Jornal da Noite

Em entrevista no Jornal da Noite, deste domingo, a atriz falou sobre os 35 anos de carreira, o futuro programa na SIC Mulher, as mudanças na televisão e os projetos no teatro.

"Começar com programas novos, com cenários completamente diferentes, uma pedra no charco no mercado português" "Eu do meu coração posso dar tudo, eu quando trabalho sou um bom soldado, sou muito obediente, adoro ser dirigida e adoro desafios" "Esta transformação fez-me renascer, por isso eu agradeço, isto é um agradecimento muito sentido"

A atriz irá não só reforçar a aposta da SIC na ficção nacional, como também conduzir um programa a estrear em breve, na SIC Mulher.

Alexandra Lencastre foi um dos principais rostos dos primeiros anos do canal. Na década de 90, participou em programas da SIC como "Na cama com..." e a série "Querido professor".

A novela da SIC "Fúria da Viver" valeu à atriz o Globo de Ouro para Melhor Atriz de Televisão, em 2003.