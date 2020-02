Numa reunião do Bloco de Esquerda no Entroncamento, Catarina Martins deixou fortes críticas à decisão do governo de avançar com o concurso para uma nova parceria publico privada, para a gestão do hospital de Cascais.

A líder do Bloco considera que a decisão é um retrocesso no caminho traçado pela Lei de Bases da saúde.